Poker del Lanciano al "Biondi", Vasto Marina sconfitto di misura, crollo Virtus Cupello

Seconda vittoria consecutiva del Lanciano che torna a prendersi i tre punti al "Biondi", teatro dell'ultima sconfitta che ha complicato non poco la classifica dei rossoneri. Registro diverso oggi contro il Nereto: 4 a 0 che fa morale e che porta le firme di Daniele Gragnoli, Mario Quintiliani, Umberto Sassarini e Stefano Miccichè.

La distanze dalla capolista resta inalterata. Il Castelnuovo Vomano torna con il bottino pieno dalla trasferta contro la Bacigalupo Vasto Marina. 1 a 0 il finale del "Vito Tomeo" di San Salvo, decisiva la rete di Russo al 22'pt. I vastesi scivolano ulteriormente in classifica.

Va peggio alla Virtus Cupello che perde per 3 a 1 col Sambuceto. La rete del momentaneo pareggio di bomber Pendenza non basta, per i padroni di casa vanno a segno Anzalone, Iarocci e Sardella.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Alba Adriatica - Angizia Luco 6-1

Bacigalupo Vasto Marina - Castelnuovo Vomano 0-1

Capistrello - Pontevomano 3-1

Il Delfino Flacco Porto - Nerostellati 0-4

Lanciano - Nereto 4-0

Renato Curi Angolana - Penne 3-2

Sambuceto - Virtus Cupello 3-1

Spoltore - Acqua&Sapone 1-1

Torrese - Paterno 3-0

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 57

Lanciano 46

Alba Adriatica 41

Torrese 39

Spoltore 35

Capistrello 34

Penne 32

Acqua&Sapone 32

Angizia Luco 31

Sambuceto 31

Bacigalupo Vasto Marina 29

Nerostellati 28

Il Delfino Flacco Porto 27

Virtus Cupello 25

Nereto 22

Pontevomano 21

Renato Curi Angolana 15

Paterno 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Acqua&Sapone - Capistrello

Angizia Luco - Spoltore

Castelnuovo Vomano - Sambuceto

Nereto - Alba Adriatica

Nerostellati - Renato Curi Angolana

Paterno - Il Delfino Flacco Porto

Penne - Lanciano

Pontevomano - Bacigalupo Vasto Marina

Virtus Cupello - Torrese