Dora Sisti per l’ultimo appuntamento in musica alle Caltapie

Stasera, venerdì 17 gennaio, alle ore 21:30, nello spazio delle Caltapie di Lanciano, si svolgerà l’ultimo concerto de La prima stagione | 4 ed. Gli appuntamenti successivi riguarderanno il teatro e partiranno da febbraio.

Ospite conclusivo della rassegna sarà Dora Sisti con il suo quartetto composto da Marco Tardioli alla batteria, Giuseppe Salvaggio al basso e Carlo Ferro al piano. La cantante e compositrice è autrice delle musiche del nuovo album “Rime of the ancient mariner”, una suite composta musicando alcune liriche, le più significative, tratte dall’omonimo poemetto del poeta inglese Samuel Taylor Coleridge.

Rime Of The Ancient Mariner è il secondo album di Dora Sisti. Un ritorno importante per la cantante abruzzese ma romana di adozione, a sei anni di distanza dal disco d’esordio, con una suite che fonde jazz e poesia, musica di qualità e letteratura, sfidando la collocazione in generi.

Rime Of The Ancient Mariner è infatti una rilettura della composizione di Coleridge in chiave contemporanea, con un jazz aperto a contaminazioni varie e dal respiro internazionale. Durante la performance verranno proiettati i disegni di Aurelia Luitz che corredano l’interno del disco e che raccontano le vicende narrate dal poemetto di Coleridge.