Isa Danieli e Giuliana De Sio sul palco del teatro Fenaroli

Quarto appuntamento con il cartellone di prosa 2019/2020 del teatro Fenaroli di Lanciano, realizzato in collaborazione con i Teatri Riuniti d’Abruzzo, in programma venerdì 17 gennaio alle 21. Lo spettacolo di apertura del nuovo si apre con un tutto esaurito, così come ormai accade per quasi tutti gli spettacoli in cartellone. In scena “Le Signorine”, una pièce di Gianni Clementi, prolifico e geniale drammaturgo contemporaneo, con Isa Danieli e Giuliana De Sio per la regia di Pierpaolo Sepe.

Clementi sa trattare i grandi temi dell’esistenza con leggerezza e comicità. Qualcuno lo definisce, non a torto, l’Eduardo del terzo millennio. In questo suo lavoro due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso, appartamento poco distante. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti.

Addolorata, dopo una vita condotta all'insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a interpretare questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici Isa Daniele e Giuliana De Sio straordinarie in un duello familiare da incorniciare.