A Lanciano il corso di autodifesa Krav Maga per le donne

È stato presentato questa mattina il secondo corso gratuito di difesa personale riservato alle donne, organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lanciano, in collaborazione e con il Centro antiviolenza Dafne e l'istruttore di Krav Maga Paolo Di Cintio.

"La sensibilizzazione ai temi del contrasto della violenza contro le donne va fatta a 360 gradi, non solo a livello teorico: oltre agli incontri e ai seminari, vogliamo puntare sulla concretezza di questo corso di autodifesa che promuoviamo gratuitamente insieme al Centro antiviolenza Dafne e al maestro Paolo Di Cintio, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità. - dice l’assessore Dora Bendotti - Il successo e la straordinaria partecipazione dell'anno scorso di 64 donne incoraggiano a proseguire su questa strada, perché è un progetto che mette al centro la donna e la sua autostima, un percorso formativo molto stimolante che le donne apprezzano molto e che vogliamo mettere a disposizione del territorio”.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, oltre all'assessore Bendotti, la presidente del Centro antiviolenza Dafne Margherita Barone e il maestro di Krav Maga Paolo Di Cintio.

Il corso si terrà nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano dalle 16 alle 18 per 4 sabati consecutivi a partire da sabato 25 gennaio, sarà incentrato sulle tecniche di difesa personale del Krav Maga (combattimento con contatto a corta distanza) con lezioni teoriche e pratiche. La partecipazione è gratuita e riservata alle donne, non solo lancianesi ma di tutto il territorio, che si iscriveranno entro giovedì 23 gennaio attraverso il modulo di domanda disponibile nell'ufficio del Segretariato Sociale (via dei Frentani) e che sarà a breve pubblicato anche sul sito del Comune di Lanciano.