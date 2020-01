Il sottotenente Giuseppe Nestola alla guida del Nucleo operativo e radiomobile di Lanciano

Il sottotenente Giuseppe Nestola è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lanciano. Ieri, accolto dal comandante della Compagnia, capitano Vincenzo Orlano, Nestola ha assunto i comando del reparto.

Nestola 56 anni, sposato, di origini pugliesi ma naturalizzato a Termoli in Molise, proviene dalla Stazione di Larino (CB) dove ha prestato servizio per circa due anni. Entrato nell’Arma nel 1985, nel biennio 1985-1987 ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri. Ha poi prestato servizio a Siracusa e a Roma e successivamente, per molti anni è stato comandante prima della Stazione Carabinieri di Montefalcone e poi di quella di Termoli, nella cui città ha anche retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. E’ in possesso di diploma di laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione.

"La sua esperienza - commenta il capitano Orlando - sarà fondamentale per continuare il lavoro già intrapreso in questi anni e garantire sempre di più risultati e sicurezza per la cittadinanza".