L’Acqua&Sapone espugna il "Biondi", Lanciano a -11. Vasto Marina ko; vince la Virtus Cupello

Petito e Marrone in gol, tre punti all'Acqua&Sapone e Lanciano che scivola a -11 dalla capolista del campionato di Eccellenza. Il Castelnuovo Vomano non perde colpi e torna con una vittoria per 4 a 0 dalla trasferta contro lo Spoltore. I rossoneri non hanno invece sfruttato il fattore campo: il contropiede finalizzato da Petito nel primo tempo e il penalty trasformato da Marrone nella seconda frazione di gioco non hanno trovato la reazione dei padroni di casa che ora rischiano di doversi accontentare del miglior posizionamento nella griglia play off per arrivare in D. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, i lancianesi saranno di scena a Luco dei Marsi contro l'Angizia Luco.

Va male anche alla Bacigalupo Vasto Marina alla quale non basta la rete di Letto: 2 a 1 nella tana del Capistrello e zone alte che si allontanano.

L'unica compagine del territorio che sorride è la Virtus Cupello che guadagna tre punti importantissimi per la salvezza: bomber Pendenza ne fa due, Felice uno e i Nerostellati sono battuti per 3 a 2 (di Prencipe e Di Ciccio le reti degli ospiti).

LA 20ª GIORNATA

Alba Adriatica - Pontevomano 1-4

Capistrello - Bacigalupo Vasto Marina 2-1

Il Delfino Flacco Porto - Nereto 1-1

Lanciano - Acqua&Sapone 0-2

Renato Curi Angolana - Angizia Luco 1-0

Sambuceto - Paterno 2-0

Spoltore - Castelnuovo 0-4

Torrese - Penne 3-0

Virtus Cupello - Nerostellati 3-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 51

Lanciano 40

Alba Adriatica 37

Spoltore 33

Torrese 33

Angizia Luco 31

Capistrello 31

Acqua&Sapone

Penne 29

Bacigalupo Vasto Marina 28

Sambuceto 27

Il Delfino Flacco Porto 27

Virtus Cupello 25

Nerostellati 25

Pontevomano 20

Nereto 19

Renato Curi Angolana 12

Paterno 2