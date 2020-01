Entro febbraio a Lanciano la prima area sgambamento cani

Gli amici a quattro zampe frentani avranno finalmente un luogo in cui correre, divertirsi e socializzare in totale sicurezza. Una zona, nei pressi di via del Verde, di 1270 mq, è stata individuata come prima area sgambettamento cani di Lanciano e, secondo il cronoprogramma, sarà pronta entro la fine di febbraio.

“La spesa è stata inserita nel bilancio di previsione 2020 - dice l’assessore alle Finanze, Carlo Orecchioni - con fondi per 7 mila euro reperiti dal fondo di riserva”. I lavori inizieranno a febbraio e, in circa un mese, saranno ultimati.

1270 mq suddivisi a loro volta in altre due sotto-aree. Una, di 580 mq, dedicata ai cani più piccoli e l’altra, di 690 mq, riservata agli animali di taglia grande, per evitare spiacevoli incidenti e pericolose azzuffate. “Ringrazio la consigliera Giulia Di Martino per essersi interessata in prima persona per la realizzazione dell’area. - sottolinea Orecchioni - Entro il prossimo anno abbiamo in programma di farne anche altre, in altre zone della città”.

Ora non resta che attendere il termine dei lavori e, nello stesso tempo, confidare nel rispetto dei luoghi da parte dei padroni dei cani che tanto hanno richiesto un’area dedicata ai loro amici a quattro zampe.