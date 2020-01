Inizio 2020 amaro per l’Unibasket Lanciano

Inizia con una sconfitta e tra non pochi rimpianti l’anno nuovo dell’Unibasket Lanciano che, sabato scorso, gioca alla pari e per larghi tratti meglio del Matelica, tocca i nove punti di vantaggio ma, a causa di un disastroso ultimo quarto (concluso 21 ad 8 per i padroni di casa), vanifica tutto buttando letteralmente alle ortiche la prima vittoria del 2020, chiudendo 62 a 67 per i padroni di casa.

I tanti, troppi, errori dell’ultima frazione di gioco hanno infatti permesso alla Vigor prima di ricucire lo svantaggio e poi di portarsi a casa anche la seconda sfida dell’anno dopo il successo colto lo scorso settembre in Abruzzo. Solo tanti rimpianti dicevamo per i ragazzi di Corà mancati purtroppo nelle fasi decisive della gara: una sconfitta (la terza nelle ultime quattro gare) su cui riflettere ma da cui ripartire prontamente, già da domenica prossima quando al Palasport di Lanciano arriverà la Virtus Assisi.