La favola di Biancaneve sul palco del teatro Fenaroli

Per concludere le festività natalizie, la stagione teatrale 2019/2020 ci propone una favola dal fascino intramontabile. Il teatro Fenaroli ospiterà domenica 5 gennaio 2020 alle ore 17. “Biancaneve e i sette Nani”, nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi "Racconti d'Inverno", a cura dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele.

Chi non ricorda il desiderio della regina da cui tutto ha avuto inizio? “Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo candore.”

Uno, due, tre e poi sette gli amici del bosco: questi i pochi ingredienti che emozioneranno grandi e piccini, per tornare, ancora una volta, a teatro con mamma e papà.