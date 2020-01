Il progetto Piedibus Lanciano: gli obiettivi raggiunti e i progetti per il 2020

Il progetto del “Comitato Piedibus di Lanciano” resta l’unico “Patto di collaborazione sui Beni Comuni” in vigore nella città di Lanciano. Il servizio è ormai consolidato e si sta strutturando sempre di più dimostrando come la volontà e la passione dei suoi partecipanti possano portare ad obiettivi sempre più ambiziosi in favore dell’intera Comunità. Dall’inizio dell’attuale anno scolastico, il 23 settembre, fino alla chiusura del 23 dicembre per le festività natalizie sono state registrate complessivamente 4665 presenze di alunni e 903 di volontari accompagnatori sulle 5 linee attive (4 principali più una derivazione). Le scuole attualmente raggiunte dal servizio sono: la scuola dell’infanzia Maria Vittoria, le scuole primarie elementari Rocco Carabba, Eroi Ottobrini, Principe di Piemonte e Don Milani e le medie Umberto I e Mazzini.

Quali iniziative sono previste per l'anno 2020?

Le multe morali: lungo il percorso a piedi che li porta a scuola gli alunni incontrano spesso automobilisti indisciplinati che parcheggiano le proprie vetture in spazi vietati, provocando intralcio e spesso pericolo per i partecipanti. Gli stessi alunni provvedono così ad elevare delle “multe morali” che mettono sul parabrezza per invitare gli automobilisti ad un comportamento corretto e punirli con il “senso di colpa”. Finora sono state comminate 15 multe morali per altrettante gravi infrazioni. Nel corso del 2020 verranno organizzate delle uscite di gruppo anche pomeridiane in giro per la città per riscontrare e sanzionare questi comportamenti non conformi ad una sana convivenza civile.

La Festa dell'albero: insieme al CAI- Club Alpino di Lanciano ed al Parco Nazionale della Maiella, il 21novembre scorso, nell’ambito della riuscitissima manifestazione “Festa dell’Albero 2019”, sono stati piantati diversi nuovi alberi nell’area verde in Piazza Pace, creando le condizioni per la formazione di un microhabitat urbano di biodiversità. Vista l’urgente necessità specialmente in ambito urbano di combattere l’inquinamento atmosferico climalterante e migliorare le condizioni di vita generali, nel corso del 2020, il Comitato Piedibus Lanciano sarà protagonista di una grande campagna di piantumazione urbana i cui dettagli verranno forniti al più presto.

I vigili urbani e gli "Amici di Piedibus": già tanti tra persone comuni, enti e attività economiche, come ad esempio la ditta Autolinee di Fonzo, Ecolan e Sandora, che hanno fornito come sponsor 600 pettorine fluorescenti personalizzate. L’ultima consegna si è svolta il 4 dicembre scorso durante una bellissima e pacifica invasione del Consiglio Comunale di Lanciano da parte di decine e decine di giovani partecipanti del Piedibus. Nel corso del 2020 c'è l'intenzione di allargare il panorama dei sostenitori anche in altre forme, come ad esempio l’individuazione di negozi o locali contraddistinti dall’adesivo “Amico del Piedibus” dove si potrà ottenere assistenza e qualsiasi tipo di informazione riguardo al servizio, soprattutto per i più piccoli.

Tra i principali amici del Piedibus ovviamente ci sono i VIGILI URBANI con i quali nel corso del 2020 verrà intensificata la collaborazione su obiettivi comuni quali una più sicura e salutare fruizione delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici condivisi.