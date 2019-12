Il "regalo sospeso" arriva anche a Lanciano

Prendendo spunto da un'idea del tutto napoletana che parte dal "caffè sospeso" e arriva al regalo sospeso, l’associazione Emeis ha pensato di lanciare questa iniziativa benefica anche a Lanciano.

Come fare? È semplicissimo: basta acquistare un regalino nei negozi che aderiscono e lasciarlo lì "in sospeso". Il 5 gennaio, i ragazzi di Emeis passeranno a ritirare i doni che verranno consegnati all'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano che si occuperà di effettuare la consegna alle famiglie più bisognose della nostra città.

“Così speriamo di far contenti nel giorno della Befana molti bambini.- dicono da Emeis - Ad oggi i negozi che hanno aderito sono Tenerezza, Zucchero Filato e la Libreria Barbati ma vogliamo coinvolgere molti di più.”

L’associazione consegnerà inoltre al Comune 8 biglietti in regalo per i suoi spettacoli a teatro. “Come diceva Madre Teresa di Calcutta - concludono da Emeis - "quello che facciamo è solo una goccia in un oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno". Noi speriamo che partecipate numerosi e che aderiscano anche tanti altri negozi all'iniziativa donando anch'essi qualcosa”.