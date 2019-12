I trent’anni a teatro degli Amici della Ribalta

Il ritorno sulle scene del sindaco Mario Pupillo ha segnato i festeggiamenti per i 30 anni dell’associazione culturale teatrale degli Amici della Ribalta.

Una serata dedicata ad Eduardo De Filippo ha portato sul palco del teatro Fenaroli una divertente antologia delle scene tratte dai capolavori dell’autore ed attore partenopeo.

“Uomo e galantuomo”, “Dorotea” da “Pericolosamente” ed infine il cavallo di battaglia “Natale in casa Cupiello” hanno catturato l’attenzione del pubblico dalla prima all’ultima battuta.

Con un Pupillo in grande spolvero, la compagnia ha voluto ricorrere a questa panoramica Eduardiana per celebrare un autore a cui è particolarmente legato e che riesce a coniugare il teatro popolare con una ricchezza di temi esistenziali rimanendo sempre in bilico tra comicità e dramma, usando il dialetto napoletano come strumento privilegiato per trasmettere i sentimenti dei personaggi.