Bilancio regionale, in arrivo 50mila euro per l’Estate Musicale Frentana

"Il primo bilancio regionale di previsione finanziario 2020 redatto dal governo di centro destra e approvato in nottata in aula consiliare è una chiara rottura con il passato dove troviamo una Regione attenta alle esigenze dei territori e dei sindaci e pronta a sostenere le numerose iniziative culturali e turistiche nonché le attività economiche". Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività Produttive, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, Mauro Febbo.

"Attraverso questa finanziaria - spiega Febbo - per la prima volta il governo regionale ha finanziato ad inizio anno, ovvero dal 1 gennaio, le attività culturali (oltre 2 milioni 400 mila euro) portate avanti dalle associazioni ed enti che negli anni passati non avevano nessuna certezza, e i fondi andavo a pagare più gli interessi sulle anticipazione che le stesse attività. Infatti siamo stati attenti ad inserire tutto ciò che era a nostra conoscenza anche le ricorrenze degne di attenzione”.

Così 50 mila euro andranno al turismo religioso, per le celebrazioni dei 100 anni di canonizzazione di San Gabriele, evento che vedrà forse la partecipazione di papa Francesco. Così come per i 50 anni di vita dell'ente artigianato artistico di Guardiagrele (80 mila euro). Attenzione particolare alle attività ed imprese economiche di eccellenza che oggi vantano contratti di sviluppo e/o d'innovazione con il Ministero per cui sono stati previsti almeno 3 milioni e trecento mila euro di compartecipazione. Così come per l’Aeroporto d'Abruzzo che potrà contare sulla certezza di avere i 2 milioni di euro necessari per tutte le attività in programma.

“Insomma - sottolinea Febbo - un bilancio ben fatto, con attenzione, professionalità, esperienza e saggezza da chi negli anni ha saputo dimostrare di avere responsabilità in minoranza ed oggi chiamati a governare”. Nello specifico, inoltre, importanti finanziamenti andranno alla Perdonanza Celestiniana (20 mila euro), 50mila euro a favore dell'associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli, 30 mila euro al Museo delle Genti d'Abruzzo, Premio Sulmona (30 mila euro), la Madonna che Scappa (20 mila euro) Sulmona Cinema Festival (10 mila euro), 20 mila euro all'Ente Manifestazioni Pescaresi. Da sottolineare anche l'aumento di 50 mila euro del contributo a favore del Soccorso Alpino.

Infine - conclude Febbo - mi spiace registrare da parte delle opposizioni un atteggiamento poco costruttivo e capace di polemizzare su tutto e metodo ma oggi siamo saldamente al governo della regione con una squadra forte con idee chiare e precise dove abbiamo la capacità di programmare risorse e progetti a differenza del passato con un solo uomo al comando".