La musica per i più piccoli in una particolare lezione-concerto

Torna il tradizionale appuntamento della lezione-concerto per bambini da 0 ai 5 anni secondo la Music learning theory di Edwin E. Gordon, domenica 29 dicembre nello spazio de Le Caltapie di Lanciano.

L'evento si sviluppa in due momenti, il primo alle 16.30, per i bimbi da 3 ai 5 anni e il secondo alle 18:00 per quelli da 0 ai 3 anni. La Music learning theory rappresenta uno dei più grandi apporti alla conoscenza nel campo della didattica musicale degli ultimi 50 anni.

In uno spazio accogliente adulti e bambini potranno ascoltare gli Insegnanti Associati AIGAM e i musicisti ospiti che suoneranno e canteranno per loro. Durante la lezione-concerto, i bambini potranno interagire con i musicisti e saranno liberi di muoversi ed emettere suoni con la voce.

Nessun intento di intrattenimento dunque, semmai il tentativo di dare un'opportunità ai più piccoli di vivere l'ascolto della musica suonata dal vivo in modo autentico.

Alla base di questa proposta è l'idea che la musica con bambini di questa età debba e possa essere un'esperienza globale che attiva il corpo, la mente e le emozioni. Ideatore di questo format è Andrea Apostoli, fondatore dell'AIGAM Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento della Musica. AIGAM lavora da più di venti anni sul territorio nazionale con corsi per bambini e corsi di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, nell'opera di divulgazione della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon.

Questa teoria dell'apprendimento mostra come lo sviluppo del linguaggio della musica segua un percorso analogo a quello dello sviluppo del linguaggio parlato. Da questa teoria scaturisce un metodo di insegnamento che mette a frutto queste grandi capacità di ascolto e assorbimento del bambino.