La Luce della Pace si è fermata nella chiesa di Santa Lucia

La Luce della Pace di Betlemme, quest’anno, è arrivata nella chiesa di Santa Lucia, a Lanciano. La cerimonia si è tenuta ieri, domenica 22 dicembre, in occasione della santa messa delle ore 11, officiata da don Angelo Giordano.

Accogliere la Luce che viene dalla Casa della Natività assume un significato estremamente suggestivo. Ricorda che una Casa fatta di legno e paglia, se esprime un messaggio di Pace e di invito alla riconciliazione fra gli uomini, non teme le avversità e i disagi che potrebbero in ogni momento incombere su di essa. È un invito che si ripropone ogni anno e ha il valore del richiamo che coinvolge ogni uomo sulla Terra, senza esclusione di alcuno.

Per questo, la venuta in mezzo a noi della Luce della Pace di Betlemme può essere occasione di farci noi stessi costruttori di pace, nel nostro cuore, nelle difficoltà della vita di coppia, nei rapporti coi figli, con il vicinato, con chi la pensa diversamente da noi o quanti non riusciamo a perdonare. Tutti possono utilizzarla, specialmente la sera del 23 dicembre, in occasione della Squilla, quando la famiglia, durante la preghiera di rito, accende un lume e, in segno di pace e di accoglienza, lo mette fuori dalla finestra. La distribuzione del Lume della Pace proseguirà fino alle ore 19 di oggi, 23 dicembre, proprio in attesa della Squilla.