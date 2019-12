Stefano Ramundo conquista la quarta vittoria tra i pro contro Lorenzo Calì

Vince ancora Stefano Ramundo, pugile vastese tesserato per la Crea Boxe di Lanciano. Ramundo, ieri sera, nell'evento che si è svolto al palazzetto dello sport di Lanciano, ha battuto ai punti il lombardo Lorenzo Calì ottenendo così la sua quarta affermazione su quattro match disputati da professionista. "L'avversario con cui inizialmente Stefano avrebbe dovuto combattere - spiega il tecnico Umberto Di Felice - si è infortunato 10 giorni fa e, in poco tempo, abbiamo accettato un altro sfidante dovendo prepararci su una tecnica pugilistica completamente diversa in poco tempo".

Carlì "sulla carta aveva un record inferiore a quello inizialmente previsto ma ha affrontato sempre avversari di livello e può vantare comunque una bella esperienza tra i pro - continua Di Felice -. Nell'incontro ha retto bene i colpi, non si è mai fermato sulle gambe non lasciando così mai un bersario fisso". Ramundo ha avuto quindi difficoltà "nel portare sempre azioni d'attacco efficaci.

Comunque per lui è stata una buona prova - sottolinea Biase Di Tommaso, presidente della Crea Boxe -. Stefano sta lavorando molto bene e sta assimilando velocemente tutte le nuove strategie che prova con Umberto". Ora c'è attesa per conoscere la nuoca posizione in classifica, prima del match era 16° su 40 della categoria, "l'obiettivo è di arrivare presto ad avere le chance di combattere per il titolo italiano".

Stefano Ramundo, al termine dell'incontro, ha potuto liberare tutta la sua gioia e la soddisfazione per questa quarta vittoria di fila tra i pro. "Un ringraziamento speciale a tutta la mia famiglia, allla mia ragazza, ai miei compagni della Crea Boxe e della Vastoring. Grazie al presidente della Crea boxe che cura sempre gli eventi in maniera impeccabile e al coach Umberto, un grande perfezionista sotto tutti i punti di vista".