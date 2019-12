Big match di Eccellenza senza reti, tre punti d’oro per la Virtus Cupello, Bacigalupo ko

Pareggio a reti bianche e distanze invariate. Il big match tra Lanciano e Castelnuovo nella prima giornata del girone di ritorno conclude l'anno solare lasciando immutato il divario di 8 lunghezze tra le prime due della classe. Al "Biondi" le due formazioni non si fanno male e si dividono la posta in palio.

Disfatta in trasferta per il Vasto Marina che contro l'Alba Adriatica perde 3 a 0 ed esce dalla zona play off. I padroni di casa segnano con Miani (al 5'pt e al 67'st) e Passamonti.

Il 2019 si chiude con una gioia per la Virtus Cupello: un'importantissima vittoria sul campo del Nereto firmata da Nazareno Battista che al 16'pt segna il gol vittoria.

L'Eccellenza tornerà in campo il prossimo 5 gennaio 2020. Il Lanciano andrà in trasferta contro il Pontevomano, la Bacigalupo Vasto Marina riceverà lo Spoltore e la Virtus Cupello andrà a Penne.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Torrese - Angizia Luco 1-1

Alba Adriatica - Bacigalupo Vasto Marina 3-0

Spoltore - Capistrello 1-0

Lanciano - Castelnuovo Vomano 0-0

Virtus Cupello - Nereto 1-0

Sambuceto - Nerostellati 1-1

Paterno - Penne 0-1

Renato Curi Angolana - Pontevomano 1-3

Il Delfino Flacco Porto - Acquaesapone 0-4

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 45

Alba Adriatica 37

Lanciano 37

Torrese 30

Spoltore 30

Bacigalupo Vasto Marina 28

Angizia Luco 28

Penne 28

Capistrello 27

Il Delfino Flacco Porto 26

Acquaesapone 24

Sambuceto 23

Nerostellati 22

Virtus Cupello 21

Pontevomano 17

Nereto 15

Renato Curi Angolana 9

Paterno Paterno 2