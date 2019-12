Caporale: "Abbiamo preso una città con immondizia ovunque e l’abbiamo rivoluzionata"

"Tonia Paolucci fa parte di quel mondo che è l'ultimo a poter darci lezioni in termini ambientali. Abbiamo preso una Città con immondizia ovunque e l'abbiamo rivoluzionata, abbiamo avviato una gestione virtuosa sulla raccolta differenziata, abbiamo trasformato la Eco.Lan in società modello da cimitero per elefanti trombati dalla vecchia politica e con Massimo Ranieri progettiamo e studiamo ogni operazione che possa portare beneficio in termini ambientali ed economici alla nostra Città". È dura la replica di Davide Caporale, assessore all'ambiente di Lanciano, dopo le accuse di Libertà in azione sulla nuova discarica a Cerratina [LEGGI].

"Una politica seria studia e ipotizza soluzioni come facciamo da anni, chi ha altre idee dovrebbe avere il coraggio di dire in pubblico che allora l'alternativa è l'incenerimento dei rifiuti?", afferma l'assessore all'ambiente.

"Le parole di alcuni esponenti di opposizione, oltre a procurare in modo irresponsabile allarmismo fuori luogo come sulla sicurezza poi smentite dalle stesse forze dell'ordine, appaiono solo come un tentativo di fare a gara tra chi la spara più grossa per attrarre visibilità".