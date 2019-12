Il corso "presentoso" finisce sul mensile Domus

Il corso “presentoso” di Lanciano finisce sul mensile Domus, il punto di riferimento internazionale per l’architettura, il design e l’urbanistica.

La rivista di architettura e design, fondata dall’architetto Gio Ponti e dal padre Giovanni Semeria nel 1928, è distribuita in 89 paesi ed è la più concreta espressione dello stile e del buon gusto italiano nel mondo.

Nata come organo divulgativo legato allo stile nella conduzione della casa e dell'arredamento, la rivista ha acquistato nel tempo, attraverso le varie direzioni, sfumature diverse verso l'architettura, le arti applicate, il disegno industriale, l'arte, l'urbanistica, la grafica editoriale e pubblicitaria, la comunicazione digitale, sempre in un'ottica internazionale. È per questo un grande onore per il corso di Lanciano essere presente tra le pagine di un vero must per appassionati ed addetti ai lavori.

“Bisogna correre in edicola a prenotare una copia - dice il sindaco Mario Pupillo dal suo profilo Facebook - siamo orgogliosi di aver cambiato volto a Lanciano con un'opera di riqualificazione così imponente e qualificante. Complimenti a chi ha voluto, progettato e realizzato tutto questo”.