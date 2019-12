26 nuove fioriere per corso Trento e Trieste

26 nuove fioriere, da circa 1500 chili l’una, entro la settimana saranno posizionate, con le relative piantine, in corso Trento e Trieste nell’ottica di riqualificazione del salotto di Lanciano, dopo la pavimentazione presentosa.

“Una fila andrà in direzione del Diamante, due all'incrocio di via De Crecchio due su via Dalmazia, una all'intersezione con i viali. - dice l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - Il posizionamento è stato scelto assieme alla questura con la quale sono stati valutati gli aspetti della sicurezza, perché le fioriere non saranno solo d’abbellimento”.

Le nuove fioriere di corso Trento e Trieste sono state acquistate con ribassi del mutuo contratto per i lavori del corso, per una spesa totale di circa 65 mila euro.