Furti nei bar, tre dei sei imputati chiedono il rito abbreviato

I sei romeni condannati lo scorso 8 ottobre per la rapina ai danni dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan hanno chiesto il rito abbreviato per i numerosi furti di cui sono ritenuti responsabili nei bar-tabacchi di Lanciano e dintorni.

Poche settimane prima del raid in casa Martelli, i romeni hanno messo a segno furti con spaccate in numerose attività commerciali della zona, rubando interi pacchi di gratta e vinci, sigarette e denaro dalle slot machine per decine di migliaia di euro.

Oggi, dinanzi al giudice Andrea Belli, hanno chiesto il rito abbreviato per furto aggravato i fratelli Constantin Aurel e Ion Cosmin Turlica e Bogdan George Ghiviziu. Discussione fissata al 28 aprile prossimo.

Gli altri tre imputati, Marius Adrian Martin, Aurel Ruset e Alexandru Bogdan Colteanu, che potrebbero avanzare la stessa richiesta di rito abbreviato, compariranno invece il prossimo 17 marzo davanti al giudice Maria Rosaria Boncompagni, con possibilità poi di riunificare il procedimento.