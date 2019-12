Tribunale, Pupillo consegna a D’Alfonso dossier da portare in Parlamento

Un dossier con svantaggi economici, culturali e sociali di una eventuale chiusura del tribunale di Lanciano, uno dei presidi di giustizia più produttivi e efficienti d’Italia è stato consegnato ieri dal sindaco Mario Pupillo nelle mani del senatore Luciano D’Alfonso per sollecitare e attivare il Parlamento e il Governo sul presente e il futuro del tribunale frentano.

“Abbiamo condiviso la necessità di intervenire subito in Parlamento per attivare una puntuale revisione della riforma giudiziaria e un'ulteriore proroga dei nostri tribunali. - ha detto il sindaco Pupillo - Il senatore D'Alfonso si è quindi attivato nell'immediato per organizzare la prossima tappa a Roma, nella sede del Ministero della Giustizia: andremo a rappresentare le ragioni del nostro comprensorio al sottosegretario Andrea Giorgis, che si è reso subito disponibile ad affrontare con noi il tema cruciale della migliore soluzione possibile per i cittadini e i 41 Comuni che ricadono nella competenza territoriale del nostro tribunale”.