"Vola vola, l’amore vola", per la stagione di teatro dialettale del Fenaroli

Prosegue la XVII edizione del Festival di teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” città di Lanciano, inclusa nella stagione teatrale 2019/2020 e organizzato dall'associazione Amici della Ribalta. Il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà, infatti, domenica 15 dicembre 2019, ore 17, un’altra esilarante commedia, questa volta romantica.

In programma, lo spettacolo “Vola vola, l’amore vola” di Ernesto Mignano, messo in scena dalla compagnia Teatro per noi, di Napoli.

Il protagonista di questa commedia? Un latin lover che porta avanti tre relazioni amorose contemporaneamente, con tre donne di diversa nazionalità, corteggiandole nello stesso appartamento.

Tutto sembra perfetto: precisione, puntualità, tempistiche. Ma il calendario romantico, perfettamente pianificato nei minimi dettagli, subisce un intoppo quando un aereo super veloce genera una serata di follia difficile da dimenticare.

A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci ad orologeria, sei porte, aperte, da non aprire, chiuse, sbattute in faccia e sei personaggi, tutti fortemente caratterizzati.