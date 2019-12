Remo Rapino presenta il suo libro a Lanciano

Anche il settimanale La Lettura del Corriere della sera, in calce ad una recensione del 1° dicembre scorso, firmata da Ermanno Paccagnini, ricorda l’appuntamento di oggi, venerdì 13 dicembre, con la prima presentazione abruzzese del nuovo romanzo dello scrittore lancianese Remo Rapino, dal titolo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, edito per la casa editrice romana minimum fax. L’evento, patrocinato dal Comune di Lanciano e organizzato dall’agenzia Scribo, si svolgerà alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo degli Studi di Lanciano. Illustre ospite e relatore d’eccezione sarà Fabio Stassi, scrittore di spicco nel panorama nazionale ed editor della minimum fax dal 2017, che dialogherà con l’autore. L’ingresso è libero.

La seconda presentazione in Abruzzo è prevista domani, 14 dicembre, alle ore 18, presso la Caffetteria Tibo di Penne.

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio è un libro che è riuscito a conquistare l’attenzione e il favore della critica nazionale, incontrando il consenso unanime di recensori del calibro di Goffredo Fofi, Matteo Nucci e del già citato Ermanno Paccagnini.

Scritto con il registro intimo e confidenziale della prima persona singolare, il romanzo, che è stato già presentato a Genova, a Torino e a Roma, è il diario intimo, a mo’ di memoriale, di un emarginato, Liborio Bonfiglio appunto, le cui vicende personali s’attorcigliano e s’intrecciano alla storia politica e sociale del Novecento. Rapino ci consegna il ritratto di un uomo, considerato dai più un folle, che rappresenta il personaggio più accuratamente cesellato in quella galleria frastagliata e mutevole di figure stravaganti, irregolari ed eccentriche che si agitano, sempre inquiete, tra le pagine del narratore lancianese. Liborio, tra l’altro, è già presente in nuce, come in una sorta di cartone preparatorio, in un racconto pubblicato da Rapino nella silloge Vite di sguincio, edita nel 2017 per le edizioni Carabba di Lanciano.