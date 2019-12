Nasce a Lanciano la nuova banda musicale "Tanino De Vincentiis"

È intitolata a Tanino De Vincentiis la nuova banda di Lanciano. I 30 elementi, formatisi nel corso del seminario bandistico organizzato dall’Estate Musicale Frentana, si esibiranno nella nuova formazione, per la prima volta, in uno speciale concerto che si terrà domani, sabato 14 dicembre, alle ore 18, nella chiesa del Purgatorio in corso Roma, a Lanciano.

Questo gruppo musicale di estrazione bandistica svolge attività approntando anche i repertori internazionali, senza dimenticare la partecipazione a festival orchestrali e agli eventi festivi e patronali del territorio.

La Banda Musicale “Tanino De Vincentiis” Lanciano vede la presidenza di Omar Crocetti, editore musicale, che ha voluto riportare in alto la tradizione della piccola banda cittadina e il ricordo e l’intitolazione della stessa ad un personaggio lancianese che ha profondamente caratterizzato la musica bandistica a Lanciano, ma soprattutto ha sempre cercato di mantenere la tradizione della piccola banda, coinvolgendo centinaia di giovanissimi, che nel corso di tanti anni di esistenza della “Bande di Tanine” sono passati nelle sue piccole formazioni da lui allestite.

Tanino è morto il 24 aprile del 2015, colpito da un infarto all’età di 87 anni dopo decenni di successi musicali, ma soprattutto sociali grazie alla sua voglia di aggregare e di aiutare i più giovani.

Attualmente la Banda Musicale “Tanino De Vincentiis” è diretta dal M° Giuseppe Casciato, preparatore molto apprezzato nel territorio per le sue doti di didatta e insegnante specie ai ragazzi più giovani di primo livello che si avvicinano allo strumento a fiato e bandistico.

La presentazione della Banda Musicale “Tanino De Vincentiis” avverrà quindi domani, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 18, nella chiesa del Purgatorio a Lanciano, con un concerto il linea con il periodo festivo allieterà il pubblico anche con musiche natalizie.