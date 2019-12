"Compagni di tavolozza", il nuovo gruppo di artisti capeggiato da Gastone Costantini

Appassionati di arte, e in particolare di pittura. Così nasce il gruppo “Compagni di tavolozza”, che fa capo al maestro Gastone Costantini, di Lanciano, noto pittore, iperrealista, che lavora ed espone in Italia e all'estero, specializzato nelle scuole di grandi maestri di Venezia e Firenze in arte del restauro, nelle tecniche della doratura, dell'affresco, del marmorino e della scagliola.

Attorno a lui si è creato un gruppo le cui opere saranno in mostra dal 16 al 19 dicembre prossimi a Palazzo De Crecchio, nel Centro servizi culturali della Regione Abruzzo, in via dei Frentani a Lanciano.

La collettiva propone lavori, in olio ed acrilico, di Clara Crognale, Massimo Manzitti, Serena Giannico, Lucilla Rasetta, Roberta Strever, Pietro Cavaleri. Sarà esposta anche un'opera di Costantini.