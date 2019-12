Torna il presepe nel primo arco della Torre Civica

Dopo le polemiche legate all’albero iceberg #GoOn, l’amministrazione fa una netta virata verso la tradizione e sceglie di tornare a posizionare un presepe nella nicchia all’interno della Torre Civica.

"Una stupenda natività scalderà il cuore di tutti. - dice l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia - Giuseppe, Maria e il Bambino Gesù, messaggio autentico e universale di pace e di amore sono il vero simbolo del Natale che unisce e che a Lanciano anticipiamo attraverso il rito della Squilla il 23 dicembre”.

Insomma, non solo arte moderna e innovazione in questo Natale lancianese, ma un bellissimo e tradizionale presepe, con pastori alti circa un metro.

“Grazie di cuore a Padre Nando del convento dei frati di Sant'Antonio per la grande disponibilità, a Raffaele Sabella (priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione, ndr) per averci aiutato nella ricerca, ai tecnici e al personale del Comune di Lanciano per il servizio di trasporto e posizionamento - conclude l’assessore Miscia - delle bellissime statue che saranno presto visibili all'interno dell'arco più basso della torre”.

E chissà se Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù, dall’alto della Torre Civica, riusciranno a placare le polemiche e a riportare in città la vera essenza dello spirito natalizio.