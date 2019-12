Rapina alla gioielleria Carabba di Lanciano, titolare colpita al volto

Colpo grosso poco prima delle 19 di ieri alla gioielleria Carabba di piazza Plebiscito a Lanciano.

Una donna è entrata chiedendo alla titolare di vedere gioielli di alto valore. La stessa falsa cliente è poi uscita; hanno così fatto irruzione due complici uno dei quali ha colpito con un pugno al volto la titolare intimandole di restare in silenzio. Per il colpo subito la donna è caduta.

I due in pochi minuti hanno preso più gioielli possibili dalla cassaforte, aperta poco prima, per poi fuggire. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia, non sembrano esserci testimoni di quanto accaduto.