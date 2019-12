Concerto bandistico Città di Castel Frentano: una nuova realtà giovane e professionale

Nuova musica nell’aria a Castel Frentano dove, dopo ben vent’anni, ritorna in vita la banda del paese: il Concerto Bandistico “Città di Castel Frentano”. Tutto parte da un’idea e un progetto di giovani musicisti con l’obiettivo di creare “una nuova realtà di qualità e professionalità”. I protagonisti di questa nuova avventura, infatti, sono tutti ragazzi giovanissimi e preparati presso Conservatori e Licei Musicali, che hanno deciso di mettersi in gioco creando prima l’Associazione culturale “Castello in musica” e poi, con il patrocinio del Comune, il nuovo complesso bandistico, di cui fanno parte numerosi ragazzi castellini.

La banda attualmente si compone di ben 46 elementi e il Direttore è il Maestro Tony Corvettiero. Nella direzione, invece, troviamo altri giovanissimi tra cui Alex Genovesi, Presidente di “Castello in Musica”, Riccardo Damiano vicepresidente, Andrea Cicchitti tesoriere e Samuele Cicchitti, Capobanda artistico. Non potevano mancare all’appello anche e soprattutto solisti di qualità provenienti da tutto il territorio abruzzese: Davide Paludi al flicornino in mib, Simone Di Meo al flicorno soprano, Antonio Gizzi flicorno tenore e Luca Riccione flicorno baritono.

Una squadra ricca e variegata che ha già avuto modo di farsi conoscere oltre regione. Il complesso bandistico, infatti, si è esibito lo scorso 10 novembre durante la festa di San Trifone ad Adelfia, in provincia di Bari, dove ha riscosso numerosi applausi dal pubblico presente. Questo, un primo grande successo che ha dato il via a una serie di eventi e concerti che, questa volta, sbarcheranno nella patria castellina.

In occasione del Villaggio di Babbo Natale, nei giorni 14 e 15 dicembre la banda allieterà grandi e piccini con note natalizie in Piazza Caporali a Castel Frentano. Ma, occasione da non perdere, è sicuramente il grande concerto di inaugurazione che avrà luogo lunedì 23 dicembre presso il Teatro comunale “Di Lorenzo-Liberati” alle ore 21. Ad attendere la cittadinanza, un repertorio che parte dall’ambito classico con la Sinfonia tratta da “Il Barbiere di Siviglia”, per poi proseguire con le celeberrime musiche da film di Morricone, The Blues Brothers e infine il più sinfonico Ammerland con musica originale per orchestra di fiati. Immancabili i brani della tradizione natalizia per augurare a tutta la cittadinanza un sereno e gioioso Natale.

Lorenzo De Cinque