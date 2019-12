Di Bucchianico: "Per la giunta Pupillo il DUP è uno strumento inutile"

“Una giunta inutile, inconcludente, inadeguata, ferma al palo e che ignora i reali bisogni di Lanciano e dei lancianesi. Una amministrazione ormai da mesi impegnata a mettere toppe di asfalto che si rivelano spesso peggio dei buchi. Una giunta pronta sola a dare aiuti e incarichi alla solita cerchia di amici senza attuare una corretta e trasparente rotazione tra professionisti”.

Così ha esordito il consigliere Gabriele Di Bucchianico (FdI), in occasione dell’ultimo consiglio comunale. “Il Documento Unico di Programmazione - ha proseguito di Bucchianico - è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Questo documento per la giunta Pupillo è un documento inutile, lo dimostra il fatto che al suo interno troviamo gli stressi identici obiettivi del DUP portato in consiglio a marzo 2019 senza alcun aggiornamento, di fatto un copia e incolla”.

“Troviamo ancora tra gli obiettivi strategici la realizzazione del tratto viario Lanciano-Frisa Poggiofiorito senza alcuna traccia tangibile ormai dal 2015. Vi sono strutture sportive, - ha sottolineato il consigliere di Fratelli d’Italia - come il palazzetto di via Rosato che ha seri problemi di infiltrazioni e allagamenti. Ma sul DUP non vi è traccia, anzi hanno pensato di smantellare il campo di Villa delle Rose come se in città abbondassero le strutture sportive e invece vi è una grande carenza. Non vi è nessuna logica in tutto questo, se non l’improvvisazione”.

“Parlano continuamente di rilancio del centro storico, - ha precisato ancora Di Bucchianico - ma nel momento in cui vi è la necessità di investire 10 mila euro per progettare e programmare il recupero del centro storico (è scritto nel DUP), la giunta si dimostra incapace a reperire tali fondi. E allora, di quale rilancio e programmazione vogliamo parlare con questa giunta se non riescono a trovare nemmeno pochi euro per la città”.

“In sintesi, - ha concluso Gabriele Di Bucchianico - questa giunta dimostra di non essere capace di fare cose utili per la nostra città se non per i propri amici. Recitano la parte degli amministratori che vogliono bene a Lanciano, così non è, questo DUP lo dimostra”.