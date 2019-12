Regali all’insegna della beneficenza con la onlus Lorenzofacciungoal

Non soltanto un regalo di Natale pieno d’amore per il proprio territorio, per le tradizioni e per le produzioni locali, ma anche un gesto di solidarietà ed un modo per essere vicini a chi ne ha davvero bisogno. Questo il messaggio che, attraverso la vendita di cesti natalizi con prodotti esclusivamente locali, la onlus “Lorenzofacciungoal” si propone di lanciare nei prossimi giorni.

La nota associazione frentana si mette infatti a disposizione per comporre dei pacchi regalo che contengano numerosi prodotti agroalimentari, tutti rigorosamente di produzione artigianale e di altissima qualità: si avrà libera scelta, dunque, nel comporre il proprio cesto-regalo natalizio tra miele, spumante, vino, parrozzo, pasta, peperone dolce di Altino, olio e salumi.

Oltre alla qualità dei prodotti, è giusto sottolineare l’obiettivo principale dell’iniziativa: la beneficenza. L’intero ricavato sarà infatti devoluto ai pazienti che usufruiscono della “Casa di Lorenzo” (struttura interamente dedicata al loro sostegno) e dei servizi di assistenza della onlus, cercando di portare anche a loro un Natale finalmente sereno.

La composizione dei pacchi è davvero variegata e le possibilità di spesa partono da cifre tutt’altro che inaccessibili: un modo davvero concreto, dunque, di far sentire la propria solidarietà dando un sostegno concreto ai più bisognosi.