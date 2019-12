GoOn finisce su Rai Due insieme al Titanic pescarese

Il Titanic di Pescara e l’albero iceberg di Lanciano presi di mira dalla trasmissione “Detto Fatto” di Rai Due. Durante il programma condotto da Bianca Guaccero, nei 5 dissacranti minuti a lui riservati, l’ex concorrente del Grande Fratello, Jonathan Kashanian, non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di parlare degli addobbi natalizi di Pescara e Lanciano, “città che distano solo 30 minuti l’una dall’altra”, senza informarsi però sulla diversità delle due strutture.

L’ex gieffino, infatti, mette a paragone Titanic e iceberg come se fossero legati da una sorta di legame concettuale, bacchettando le due città per la scelta infelice, la stessa, legata alla tragedia del noto transatlantico affondato a inizio ‘900.

#GoOn però, l’albero-iceberg di Lanciano, non è una risposta al Titanic pescarese, bensì un simbolo che vuole far riflettere sui cambiamenti climatici. Domani, il montaggio della struttura e sabato 7 dicembre, alle 18.30, l’accensione. Magari, l’architetto Pierluigi Di Nola, progettista di #GoOn, potrebbe cogliere l’occasione ed invitare Jonathan a Lanciano per entrare nell’iceberg.

Qui il video del programma di Rai Due: