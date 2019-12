Piedibus, 500 nuove pettorine donate a bambini e volontari

Cinquecento nuove pettorine gialle per il bene comune “Piedibus Lanciano”, il servizio gestito da un comitato di volontari che accompagna ogni mattina i bambini a scuola attraverso percorsi pedonali protetti e sicuri. Le 500 pettorine, 250 per i volontari e 250 per i bambini che partecipano al Piedibus, sono state donate dalla società EcoLan in collaborazione con lo sponsor tecnico Sandora2 Premiazioni.

Le pettorine sono state consegnate questa mattina in un'affollata sala consiliare “Falcone e Borsellino”, al termine di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Mario Pupillo, l'assessore alla Mobilità Francesca Caporale, il presidente di Ecolan Massimo Ranieri, il titolare di Sandora2 Premiazioni Raffaele Pagano, Franco Mastrangelo in rappresentanza del Comitato Piedibus, maestre, volontari e genitori con una folta delegazione di alunni che prendono parte ogni giorno al Piedibus delle scuole dell'infanzia Maria Vittoria, scuola media Mazzini e delle scuole elementari Principe di Piemonte e Rocco Carabba.

Ai bambini sono state inoltre consegnate le "multe morali", che potranno lasciare sui cruscotti delle auto parcheggiate in divieto di sosta o sulle strisce pedonali quale monito per i comportamenti incivili degli automobilisti rilevati lungo i percorsi pedonali del Piedibus. Stando ai dati raccolti dal Comitato, il servizio Piedibus avviato la scorsa primavera con il patto di collaborazione dei beni comuni di Lanciano, al 2 dicembre 2019 ha fatto registrare oltre 3500 adesioni e quotidianamente "accompagna" a scuola circa 100 alunni delle varie scuole che aderiscono al progetto.