Liliana Segre è ufficialmente cittadina onoraria di Lanciano

“La proposta della sua amministrazione mi onora. Sarà per me motivo d’orgoglio diventare vostra concittadina onoraria”. Così la senatrice a vita, Liliana Segre, ha accolto l’invito del consiglio comunale di Lanciano per darle la cittadinanza frentana onoraria.

“Temo di non potervi raggiungere (la geografia non aiuta). - prosegue la missiva della Segre - Mi farebbe piacere a tal proposito inviarvi un indirizzo di saluto ed il mio più profondo ringraziamento. Ma che bella terra!”.

E così ieri, lunedì 2 dicembre, nel corso dell’assise civica, i consiglieri comunali hanno deliberato all’unanimità la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. “È un bel giorno per Lanciano, - ha commentato il sindaco Mario Pupillo - È un bel giorno per la nostra comunità”.