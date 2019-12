Food al mercato del sabato, 26 le domande arrivate in Comune

Sono 26 gli ambulanti che hanno risposto al bando del Comune di Lanciano per i nuovi posteggi dedicati al cibo previsti nel mercato del sabato mattina.

“In 25 sono stati ammessi, - ha detto l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - uno soltanto è stato scartato perché non aveva i requisiti richiesti. Nei prossimi giorni stileremo la graduatoria per assegnare i 13 posteggi previsti, così da avere in brevissimo tempo anche il food al mercato del sabato mattina”.

Da prima di Natale, insomma, tra i banchi del tradizionale mercato di piazza Unità d’Italia, sarà possibile trovare anche gastronomia, salumi, formaggi, fiori, frutta secca e prodotti tipici così annunciato ormai più di un mese fa [LEGGI QUI].