Con il Natale, torna la grande musica dell’Estate Musicale Frentana

Manca poco al Natale e tornano, come di consueto, i tradizionali concerti dell’associazione “Amici della Musica” con il Gospel, il 26 dicembre alle ore 18, ed i concerti di Capodanno il 2 gennaio 2020, con doppio appuntamento alle 18 e alle 21, al teatro Fenaroli di Lanciano.

Nel giorno di Santo Stefano, a far scatenare il pubblico del Fenaroli, ci penserà il gruppo di Danton Derelle Whitley, direttamente dagli Stati Uniti. Il gruppo Danton Whitley & Mosaic Sound nasce nel 2006 e si introduce nel mondo della musica gospel come una ventata di freschezza, offrendo un messaggio di libertà e speranza. I musicisti prendono ispirazione e nome dall’arte del mosaico e dalle scritture di Mosè e il loro obiettivo è quello di condividere la parola di Gesù attraverso la musica e il canto. Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile.

Il secondo classico appuntamento con la musica dell’associazione “Amici della Musica” è in programma per giovedì 2 gennaio 2020, nei due tradizionali concerti di capodanno, festa di apertura della stagione numero 49 dell’Estate Musicale Frentana. A salutare il nuovo anno ci sarà l’Orchestra Internazionale di Roma, diretta dal M° Antonio Pantaneschi che, nel classico stile dei più famosi e tradizionali concerti di capodanno, proporrà le più belle melodie e le pagine musicali più famose di grandi compositori come Strauss, Offenbach e Tchaikovsky.

Per il Gospel, i biglietti saranno in prevendita sul circuito ciaotickets.com, da Venditti, in corso Trento e Trieste a Lanciano e al botteghino del teatro Fenaroli che sarà aperto da un’ora prima del concerto con due fasce di prezzo. 20 e 15 euro. Per i concerti di Capodanno, i biglietti saranno in prevendita sul circuito ciaotickets.com, da Venditti, in corso Trento e Trieste a Lanciano e al botteghino del teatro Fenaroli che sarà aperto da un’ora prima dei concerti. Posto unico 15 euro. Entrambi i concerti sono fuori abbonamento.