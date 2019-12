Risultato tennistico del Lanciano: 6 a 0. Perde il Vasto Marina, un punto per la Virtus Cupello

La vetta è lontana 8 punti, ma il Lanciano torna a convincere con le sei reti rifilate allo Spoltore nella 15ª giornata del campionato d'Eccellenza. Due le doppiette da annotare, quelle di Di Rocco e del capitano Natalini; lo score si completa con le reti di Gragnoli e Boccanera. Sfida impegnativa quella dell'Immacolata per i rossoneri che andranno a far visita all'ottimo Capistrello.

Domenica amara per la Bacigalupo Vasto Marina che perde nella trasferta pescarese contro il Delfino Flacco Porto per 3 a 1 pur restando in zona play off. Marzucco (21'pt) e Falco (54'st) portano sul doppio vantaggio i padroni di casa, bomber Cesario ridà speranze ai vastesi con la rete al 74'st, ma al 92'st arriva il terzo gol di Falco che chiude la partita. La Bacigalupo proverà a riprendersi i 3 punti nella prossima sfida in casa con la Renato Curi Angolana.

Infine, un punto che non smuove la classifica per la Virtus Cupello in casa col Pontevomano. In svantaggio a causa della rete di Torre, i rossoblù si portano in vantaggio con le reti di Scolaro e Conti. Al 71'st però arriva il definitivo pareggio di Angelozzi. Domenica prossima i cupellesi saranno impegnati in trasferta contro l'Acquaesapone.

LA 15ª GIORNATA

Alba Adriatica - Sambuceto 1-1

Il Delfino Flacco Porto - Bacigalupo Vasto Marina 3-1

Lanciano - Spoltore 6-0

Nerostellati - Angizia Luco 1-0

Paterno - Acquaesapone 0-0

Penne - Nereto 1-0

Renato Curi Angolana - Capistrello 1-1

Torrese - Castelnuovo Vomano 0-1

Virtus Cupello - Pontevomano 2-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 38

Lanciano 30

Alba Adriatica 28

Capistrello 27

Bacigalupo Vasto Marina 25

Torrese 25

Angizia Luco 24

Spoltore 24

Penne 24

Il Delfino Flacco Porto 23

Sambuceto 21

Acquaesapone 18

Nerostellati 17

Virtus Cupello 15

Pontevomano 13

Nereto 11

Renato Curi Angolana 9

Paterno 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Acquaesapone - Virtus Cupello

Angizia Luco - Paterno

Bacigalupo Vasto Marina - Renato Curi Angolana

Capistrello - Lanciano

Castelnuovo Vomano - Il Delfino Flacco Porto

Nereto - Nerostellati

Penne - Sambuceto

Pontevomano - Torrese

Spoltore - Alba Adriatica