La Regione taglia 90mila euro alla Fiera di Lanciano

Il consiglio regionale di ieri, iniziato alle 20 rispetto alla convocazione prevista delle 11, ha tagliato 90 mila euro dal capitolo per investimenti destinati al Polo Fieristico Regionale di Lanciano. Il taglio è passato all'interno del progetto di legge "bollo auto" con il voto favorevole di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e del centro-destra.

“Dopo la passeggiata al Renzetti del nuovo direttore generale della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti Schael, in compagnia degli assessori, che ha "fruttato" la revoca dell'acquisto dell'angiografo, senza comunicazioni di altri investimenti su strumenti diagnostici, - afferma Leo Marongiu (PD) - la passeggiata di Marsilio e Imprudente di venerdì scorso al Polo Fieristico Regionale di Lanciano ha portato "in dote" a Lanciano la sottrazione di 90 mila euro. Il taglio è stato annunciato dall'assessore Febbo, con la successiva distribuzione di fondi a pioggia a gratificare le attività di eventi culturali teatini; a parziale risarcimento del taglio effettuato, si sarebbero almeno potute finanziare l'Estate Musicale Frentana o il Mastrogiurato che hanno avanzato uguali richieste per contributi regionali straordinari”.

“Per ora a Lanciano abbiamo visto solo sottrazioni in questi 9 mesi ed anche la presentazione del completamento dell'autostazione di piazzale Memmo - commenta Marongiu - avverrà grazie ai 550mila euro del Masterplan della giunta D’Alfonso. Riqualificazione Via del Mare, distinti stadio Biondi, porta San Biagio, Villa delle Rose, sono alcuni dei grandi interventi della passata Giunta su Lanciano mentre l'attuale è solo riuscita ad aprire polemiche, inserendosi finanche sulla questione del campo "Enrico Esposito" senza però portare ancora un euro che sia uno”.

“Nella speranza che la Giunta Regionale in collaborazione con la Fiera di Lanciano trovi a breve il modo per incanalare di nuovo una modalità per far arrivare finanziamenti certi per un restyling corposo, “attendiamo speranzosi il bilancio regionale per contributi a istituzioni culturali - dice ancora l’esponente del Pd frentano - ed anche l'interesse a sostenere il campo in "sintetico" di Re di Coppe, vista l'attenzione per ora sola polemica mostrata sulle strutture sportive della città”.