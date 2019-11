Un "posto occupato" contro la violenza sulle donne

Anche Lanciano aderisce alla campagna “Posto occupato” in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Una sedia vuota, rossa, è il simbolo della giornata di oggi. Un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vuole essere riservato a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.

E i numeri del centro antiviolenza Dafne sono chiari. Se nel 2018 le nuove richieste d’aiuto sono state 33 e 15 le donne sostenute, nel 2019 sono diventate 21.

In consiglio comunale, nel mio ufficio, sulle scale del Comune, davanti i negozi, ovunque oggi c'è un Posto Occupato da una donna vittima di violenza. - afferma il sindaco Mario Pupillo - Ringrazio la Rete Antiviolenza di Lanciano per il lavoro quotidiano di coordinamento di tutte le forze e le realtà coinvolte a tutela delle donne, soprattutto quelle più fragili e vittime di violenza. Non abbassiamo la guardia, neanche un attimo”.