Tanti eventi e nuove installazioni luminose per il Natale 2019 a Lanciano

Eventi in ogni weekend di dicembre, nuove mastodontiche installazioni luminose, una slitta di Babbo Natale, renne, cammelli e chi più ne ha più ne metta. È questo il frutto della collaborazione tra l’assessorato al Commercio del Comune di Lanciano e le associazioni di esercenti del centro in vista del Natale 2019.

“Il mio ruolo è stato solo quello di essere il collante tra le varie realtà cittadine per provare a creare un cartellone omogeneo e che possa attirare più gente possibile a Lanciano per le festività natalizie. - ha detto l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - Ora spero che tutti questi sacrifici vengano ripagati e che lancianesi e non siano invogliati a fare acquisti in città e non su Amazon”.

Si parte dunque domenica 1 dicembre, con il primo dei due eventi organizzati dal consorzio Le Vie del Commercio, che vedrà protagonista l’associazione Emeis che, in corso Trento e Trieste, ricreerà il vilaggio di Babbo Natale con i più bei personaggi Disney, a partire proprio da Topolino.

Nel weekend dell’Immacolata Concezione, invece, spazio alla “Magia del Natale” con l’evento a cura dell’associazione Storico corso Bandiera. Sabato 7 dicembre, ad animare corso Bandiera ci saranno Babbo Natale e le sue renne, mentre domenica 8, si potrà andare a passeggio con i cammelli e, in collaborazione con l’associazione teatrale Skenè, presepe vivente ed itinerante.

Dal 13 al 15 dicembre, con l’organizzazione degli Amici del Borgo e del consorzio Botteghe Storiche, ci si sposterà in corso Roma e piazza Garibaldi per festeggiare Santa Lucia nel suo quartiere insieme a mercatini di Natale ed animazioni per bambini.

A chiudere gli eventi, subito prima della Squilla, domenica 22 dicembre, ci penserà la slitta di Babbo Natale che porterà a passeggio i bambini lungo corso Trento e Trieste, nel secondo evento a cura delle Vie del Commercio.

“Tanti sono quindi gli eventi pensati insieme per questo Natale - ha concluso l’assessore - senza dimenticare le sfere luminose lungo corso Trento e Trieste che saranno posizionate come lo scorso e nuove scintillanti installazioni piene di luci che andranno ad abbellire ancora di più il nostro centro”.