Dopo le nuove adesioni, Fratelli d’Italia si incontra a Lanciano

“Parte proprio da Lanciano una lunga campagna di sensibilizzazione ai temi delle prossime amministrative 2020 e 2021, che interesseranno anche Chieti, Vasto e Francavilla, solo per citare i centri maggiori. Anche per questa ragione sono stati invitati, e ne attendiamo i contributi politici, i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione a Lanciano”. Così Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sull’incontro che si terrà domani, venerdì 22 novembre, alle 18, a Palazzo degli Studi a Lanciano.

Interverranno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’europarlamentare Raffaele Fitto, il coordinatore regionale di FDI Etel Sigismondi ed il coordinatore provinciale Antonio Tavani. L’occasione sarà utile per fare il punto della situazione dell’impegno di Fratelli d’italia a tutti i livelli e sui temi e le prospettive delle battaglie e delle sfide amministrative che attendono Fratelli d’Italia in provincia di Chieti nei prossimi 18 mesi.

L’occasione sarà utile per fare il primo punto a livello provinciale della raccolta firme a sostegno di quattro leggi di iniziativa popolare su Elezione Diretta del presidente della Repubblica, Tetto delle Tasse in Costituzione, Abolizione dei Senatori a Vita e Supremazia dell’Ordinamento Italiano su quello Europeo, lanciato a inizio mese da Fratelli d’Italia anche in Provincia di Chieti.

“Anche a Lanciano il partito dimostra ogni giorno, con nuove adesioni al progetto politico, [LEGGI QUI] come possa essere colto l’invito del Presidente Giorgia Meloni a costruire un partito moderno e inclusivo, capace di raccogliere sensibilità anche originariamente diverse tra loro, ma ricomprese nell’alveo di un’azione politica che della coerenza e della competenza vuole continuare a fare la propria bandiera”, conclude il coordinatore provinciale Tavani.