Droga a scuola, due studenti segnalati all’Autorità Giudiziaria

12 grammi di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, di cui 6 grammi suddivisi in 10 dosi, sono stati trovati questa mattina nei bagni e nelle aree comuni dell’Itis di Lanciano.

Gli agenti del Commissariato di Lanciano, diretti dal vice questore Lucia D’Agostino, unitamente al personale del reparto Prevenzione Crimine di Pescara e delle unità cinofile della Questura di Pescara, hanno effettuato un controllo nell’istituto scolastico nel corso di un servizio di prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno studente di 15 anni, inoltre, è stato trovato con una dose di stupefacente addosso e circa 110 euro in contanti, pertanto sarà segnalato alla Prefettura Ufficio Tossicodipendenze di Chieti. Mentre un secondo studente di 16 anni è stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione, di circa 6 grammi tra marijuana e hashish suddivise in dosi, nonché di un bilancio di precisione. Lo stesso sarà deferito alla Procura dei Minori per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.