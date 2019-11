L’Unibasket Lanciano batte il Perugia in casa

Sorride l’Unibasket che nel secondo anticipo dell’ottavo turno del Campionato di Serie C Gold Nazionale supera i padroni di casa del Perugia al termine di una partita intensa e molto equilibrata che ha visto gli umbri guidati da uno scatenato Marsili (ben 39 i punti messi a referto dal capitano dei biancorossi) condurre anche di 11 lunghezze.

Al Lanciano però va dato il merito di averci creduto fino in fondo riuscendo, negli ultimi vibranti minuti di gara, a fare propri i due punti in palio: successo importantissimo quello colto da capitan Martelli e dai suoi ragazzi, che allungano così a tre la striscia di vittorie consecutive, rimanendo anche imbattuti nelle gare giocate lontano da Lanciano.

Nel prossimo turno il Lanciano non scenderà in campo per osservare il proprio turno di riposo.