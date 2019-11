Lanciano: tornano vittoria e sorriso. La Bacigalupo si aggiudica il derby con la Virtus Cupello

Una vittoria di misura che fa bene alla classifica e soprattutto al morale dopo la serie di pareggi e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il Lanciano supera il Sambuceto grazie alla rete di Gragnoli in avvio di ripresa e torna al secondo posto della classifica del campionato di Eccellenza portandosi a due punti dalla capolista che però ha una partita in meno. Paterno - Castelnuovo oggi non si è gocata a causa dell'impraticabilità del campo.

Gli occhi erano poi puntati su derby tra Virtus Cupello e Bacigalupo Vasto Marina. I vastesi si aggiudicano il confronto prolungando la propria striscia positiva. Protagonista di giornata è Cesario che al 45'pt porta in vantaggio i vastesi. Al ritorno in campo, al 48'st, firma il raddoppio. I padroni di casa provano a reagire e accorciano al 65'st con Felice, ma il Vasto Marina resiste e porta a casa tre punti che lo proiettano al terzo posto insieme al Capistrello.

Domenica prossima il Lanciano farà visita all'Alba Adriatica, la Bacigalupo ospiterà la Torrese, mentre la Virtus Cupello andrà in trasferta nella tana della capolista.

LA 13ª GIORNATA DI ANDATA

Il Delfino Flacco Porto - Spoltore 0-1

Lanciano - Sambuceto 1-0

Nereto - Angizia Luco 0-1

Nerostellati - Pontevomano 2-3

Paterno - Castelnuovo Vomano rinv.

Penne - Acquaesapone 1-1

Renato Curi Angolana - Alba Adriatica 1-4

Torrese - Capistrello 2-1

Virtus Cupello - Bacigalupo Vasto Marina 1-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 29*

Lanciano 27

Capistrello 25

Bacigalupo Vasto Marina 25

Alba Adriatica 24

Angizia Luco 23

Torrese 22

Spoltore 21

Penne 20

Il Delfino Flacco Porto 19

Sambuceto 17

Virtus Cupello 14

Nerostellati 14

Acquaesapone 14

Nereto 11

Pontevomano 9

Renato Curi Angolana 8

Paterno 1*

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Lanciano

Angizia Luco - Penne

Bacigalupo Vasto Marina - Torrese

Capistrello - Il Delfino Flacco Porto

Castelnuovo Vomano - Virtus Cupello

Pontevomano - Paterno

Sambuceto - Nereto

Spoltore - Renato Curi Angolana

Acquaesapone - Nerostellati