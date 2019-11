I veicoli da lavoro d’altri tempi a passeggio sulla Costa dei Trabocchi

Torna domenica 17 novembre, dalla mattina, fino al tardo pomeriggio, da Lanciano a Vasto, l'appuntamento con i veicoli che hanno fatto la storia del trasporto pubblico e delle merci.

Dopo l'Asi Transport Show, il grande evento nazionale organizzato nel 2013 a Lanciano, con la presenza di circa 60 mezzi provenienti da tutte le parti d'Italia, il Club Frentano Ruote Classiche ripropone, in scala ridotta, il raduno riservato ai mezzi utilitari, appartenenti alle collezioni di appassionati locali con l’evento “Sulle strade del Transport Show”.

Sarà possibile ammirare circa venti tra corriere degli anni '50, camion e motrici che hanno solcato le strade italiane fino agli anni '70, furgoncini e pulmini che hanno accompagnato il lavoro di artigiani e commercianti.

Questi veicoli, per tecnologia e design, hanno segnato almeno quanto l’auto il progredire della società civile italiana, facilitando lo spostamento di uomini e materiali su strade che non erano certamente quelle di oggi. Un evento, insomma, dedicato ad una parte tanto bella quanto concreta della storia dei trasporti, che permetterà al grande pubblico di scoprire mezzi utilitari insoliti e affascinanti.

Il ritrovo è fissato in piazza Unità d'Italia, a Lanciano dove, dalle 8 del mattino circa, i veicoli saranno in esposizione fino alle 11. Una volta terminata l’esposizione, la carovana si muoverà verso il mare, attraversando il centro di San Vito Chietino per poi raggiungere Vasto Marina, ripercorrendo quelle strade che proprio quei mezzi hanno solcato negli anni d’oro del loro lavoro.