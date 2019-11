Il direttore artistico EMF Andrea Tenaglia per il concerto dell’Opera Film Ensemble

Saranno le musiche di Rota, Morricone e Piovani, nelle colonne sonore dei più bei film del cinema moderno le protagoniste del concerto dell’Opera Film Ensemble che si terrà domenica 17 novembre, alle ore 18, nella sala di musica da camera “Manlio La Morgia”, per l’Estate Musicale Frentana 2019.

Cinema e musica: un legame indissolubile e affascinante, sin dal primo momento dell’evoluzione del cinema, da muto in sonoro. Da quel momento la musica da film diventa un luogo d'incontro dell'esperienza visiva e di quella sonora, che può plasmare con pochi efficaci cliché, il significato o il tono di un'intera sequenza. Alcune colonne sonore o alcuni brani da queste estratte sono rimasti memorabili nella storia del cinema.

Alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi hanno finito per diventare tratto distintivo della filmografia di questi ultimi: si pensi a Sergej Prokofiev per Sergei Eisenstein, Bernard Herrmann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone e per Giuseppe Tornatore, Danny Elfman per Tim Burton, John Williams per Steven Spielberg e per George Lucas, Zbigniew Preisner per Krzysztof Kieślowski, Joe Hisaishi per Hayao Miyazaki, Nicola Piovani per Roberto Benigni o Angelo Badalamenti per David Lynch e Hans Zimmer per Christopher Nolan. Un concerto che ripercorre alcuni tratti distintivi dei più importanti compositori italiani di musica da film, dal dopoguerra ai giorni nostri.

Sul palco, alla voce Anna Elena Masino, al pianoforte Antonio Pergolizzi, al fagotto Pasquale Marono e all’oboe, eccezionalmente, il direttore artistico dell’Estate Musicale Frentana, Andrea Tenaglia.