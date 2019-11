Basket, il Lanciano fatica ma piega un buon Falconara

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Unibasket Lanciano che nella gara valida per il settimo turno del Campionato Nazionale di Serie C Gold ha superato la Robur Falconara tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport.

Meno prevedibile, vista la differenza dei team in campo, è stato il modo in cui i ragazzi di Corà sono venuti a capo di una Robur arcigna e che per almeno tre quarti ha dimostrato ampiamente di non essere venuta in Abruzzo per ricoprire l’ingrato ruolo di “sparring partner”. Ospiti che, ben guidati dal duo Centanni - Gurini, hanno creato non pochi grattacapi al team rossonero per lunghi tratti poco incisivo in attacco e non troppo attento in fase difensiva, riuscendo a toccare anche i quattordici punti di vantaggio in un match che è stato incerto e molto e equilibrato almeno fino alla metà dell’ultima frazione di gioco.Basket

Nei momenti decisivi ci ha pensato capitan Martelli con alcune delle sue triple a tenere avanti il Lanciano che poi, complice la maggiore qualità del suo roster e l’inevitabile calo dei marchigiani, ha chiuso il match con 13 punti di scarto. Seconda vittoria interna consecutiva portata a casa per gli uomini del presidente Valentinetti che con 8 punti salgono al terzo posto in classifica in coabitazione con Vasto e Bramante Pesaro.

Nel prossimo turno l’Unibasket è attesa dalla trasferta in Umbria per la sfida di sabato 16 al Perugia: una ghiotta occasione per allungare la striscia positiva e cercare di mantenere l’imbattibilità esterna.