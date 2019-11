A Lanciano c’è aria di Natale, già montate le luci in centro

“It’s beginning to look a lot like Christmas”, dice Michael Bublé in una sua canzone (Si inizia a sentire tantissimo l’aria natalizia, è la traduzione, ndr) e così anche a Lanciano dove sono già state montate e provate tutte le luminarie.

“Con un budget di 10mila euro complessivi abbiamo fatto una gara sul Mepa che si è aggiudicata la ditta Canella di Mosciano Sant’Angelo. - dice l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - Le strade interessate dalle luminarie noleggiate dal comune sono corso Trento e Trieste, via Dalmazia, viale delle Rimembranze, corso Roma, via dei Frentani e piazza Garibaldi”.

In accordo con i commercianti, saranno accese tutte a fine novembre, per creare un natalizio caldo e uniforme.

“Gli incontri con le associazioni di commercianti sono iniziati diverse settimane fa. - riferisce l’assessore a Zonalocale - La scorsa settimana è stato deliberato un contributo straordinario di 2.100 euro per sostenere, in parte, le manifestazioni che ci saranno in città in tutto il mese di dicembre, in punti diversi, che andranno a coprire tutto il tessuto commerciale del centro. La sinergia tra assessorato al commercio e commercianti si sta rivelando proficua e fondamentale per creare a Lanciano il clima natalizio. Speriamo - conclude la Caporale - che tutto questi sforzi vengano ricompensati dai nostri concittadini e non che, confidiamo, sceglieranno Lanciano come luogo di acquisto dei regali e come destinazione dei loro giri”.

In corso Trento e Trieste, oltre alle nuove luminarie, verranno riposizionate le sfere luminose progettate lo scorso anno da Filippo Iezzi insieme ad altre novità. Il programma intero del Natale 2019 sarà presentato nelle prossime settimane.