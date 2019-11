Treglio, a tutta sicurezza per Borgo Rurale

“Attenzione particolare alla sicurezza in questa edizione di Borgo rurale”. Così il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella, alla vigilia della festa del vino novello, delle castagne e dell'olio nuovo che si svolgerà nel centro frentano domani, 9 novembre, e domenica, 10. L'iniziativa, che unisce, da decenni, eccellenze della cucina tradizionale, musica e intrattenimento, in un format di successo, è promossa dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune.

“Vista l'attenzione e la partecipazione – continua Berghella – abbiamo predisposto un meticoloso Piano di sicurezza per piazza San Giorgio e tutte le strade del centro e le aree interessate dall'evento”. Trenta gli agenti della security privata in campo, a controllare tutti i punti di accesso al cuore del paese e quindi alla manifestazione. 15 agenti della polizia locale, che arrivano, in rinforzo anche da altri Comuni, polizia da Lanciano e carabinieri di San Vito e Ortona. Non mancheranno i controlli della Stradale.

“Uno sforzo importante per dare tranquillità, prima, durante e dopo la festa, a quanti arrivano, si divertono e poi si rimettono in macchina”. Ci saranno anche sei ambulanze con personale a bordo, un'automedica, 13 estintori dislocati in posizioni facilmente raggiungibili e in evidenza, 18 addetti all'antincendio e alla “gestione dell'emergenza” e poi diversi defibrillatori. “Anche il servizio di bus navetta, in funzione dalle 18 da Lanciano e da Rocca San Giovanni – conclude Berghella – servirà a portare maggiore sicurezza, soprattutto dopo la festa: dopo aver bevuto qualche bicchiere in più è difficile ed è anche sconsigliabile mettersi alla guida”.