Seggiolini per bambini, parte la campagna di sensibilizzazione

Prenderà il via oggi “Noi ti proteggiamo”, la campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza al corretto utilizzo dei seggiolini per bambini in auto a cura della Polizia Municipale di Lanciano. È uno degli obiettivi che l'amministrazione Pupillo ha chiesto di conseguire alla PM nell'anno 2019 per sensibilizzare e informare la cittadinanza sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta, adattatori e cinture di sicurezza in auto, con particolare riguardo alla sicurezza dei cittadini più piccoli.

Tra i soggetti che il Codice della Strada definisce utenti deboli della strada e quindi meritevoli di una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade ci sono proprio i bambini, oltre ai pedoni, ai diversamente abili e ai ciclisti. La campagna di sensibilizzazione parte oggi e toccherà alcune scuole elementari e di infanzia del Comune di Lanciano: gli incontri sono rivolti principalmente a genitori, nonni e quanti abitualmente trasportano bambini in auto.

“In un momento nel quale lo Stato si preoccupa di affrontare il grave problema dei bimbi dimenticati in auto, prescrivendo speciali requisiti per i seggiolini dei minori, la Polizia Municipale continua la sua opera di forte sensibilizzazione sul tema della sicurezza in auto dei più piccoli, che rappresentano il bene più prezioso di ciascuna famiglia e quindi della comunità in cui operiamo”, sottolinea il comandante della PM Lanciano Guglielmo Levante. “Questo primo step di incontri della PM nelle scuole rappresenta un ulteriore tassello sulla strada della sicurezza, a tutela dei soggetti più deboli e fragili. Dall'inizio del mandato, come amministrazione, abbiamo orientato la nostra azione in stretta e proficua collaborazione con la Polizia Municipale verso gli utenti più deboli della strada. L'attenzione ai nostri piccoli concittadini - commenta l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - è massima e vogliamo collaborare con le famiglie per prevenire e contrastare una condotta pericolosissima come quella di non assicurare o assicurare male i bambini ai seggiolini mentre sono in auto”.

Il calendario degli incontri: 7 novembre dalle 14.45 alle 16.45 Asilo nido “Il Sorriso” di Marcianese; 8 novembre dalle 15 alle 17 Scuola elementare “Rocco Carabba”; 12 novembre dalle 14.45 alle 16.45 Scuola dell'infanzia Rione Sant'Antonio; 14 novembre dalle 14.45 alle ore 16.45 Asilo nido “L'Arcobaleno” quartiere Santa Rita; 19 novembre dalle 14.45 alle 16.45 Scuola dell'infanzia “Maria Vittoria”; 21 novembre dalle 14.45 alle 16.45 Scuola dell'infanzia Ina Cappuccini; 25 novembre dalle 15 alle 17 Asilo e scuola elementare Istituto “Gesù Bambino”; 27 novembre dalle 14.45 alle 16.45 scuola dell'infanzia Marcianese.